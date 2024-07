EM 2024: Leipzig-Star scherzt über spanischen EM-Titel! "Haben darüber gesprochen..."

von SPORT1 04.07.2024 • 19:50 Uhr Am Freitag treffen Deutschland und Spanien im Viertelfinale aufeinander, von einem kleinen Finale ist bereits die Rede. Ein Leipzig-Star enthüllt jetzt, dass in der spanischen Kabine schon vom Titelgewinn geträumt wird.

Am Freitag treffen mit Deutschland und Spanien exakt die beiden Mannschaften aufeinander, die bei der EM bisher zweifellos am meisten überzeugen konnten (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Kein Wunder, dass manche schon von einem kleinen Finale sprechen.

In der spanischen Nationalmannschaft geht man gar noch einen Schritt weiter - dort wird schon über den Titel gesprochen. Im Gespräch mit der Marca antwortete Dani Olmo, auf die Frage, was er nach einem Titelgewinn machen würde: „Wir haben gerade darüber gesprochen, als wir duschen waren. Zunächst einmal denke ich, dass ich mir die Haare schneiden werde, vielleicht auch färben.“

Zudem befindet der in der Bundesliga aktive Profi, dass der Druck bei den Deutschen läge: „Zuhause ist ein Sieg für sie fast Pflicht.“

Olmo lobt Ex-Trainer Nagelsmann

Für den Leipzig-Star wird das Spiel gegen Deutschland ein ganz besonderes. Im Januar 2020 wechselte Dani Olmo aus Zagreb nach Leipzig, damaliger Trainer: Julian Nagelsmann. „Manchmal kann man in der Nationalmannschaft sehen, was er in Leipzig und Bayern machen wollte. Er ist ein Trainer, der ständig etwas verändert und immer überraschen will, aber wir werden auf der Hut sein“, sagte der 26-Jährige.

Olmo fand durchweg lobende Worte für seinen Ex-Trainer: „Er ist jung. Alles, was er gemacht hat, ist bisher sehr gut gelaufen. Ich denke, dass er Deutschland durch seine Jugend eine zusätzliche Motivation gibt.“ 19 Monate arbeiteten Olmo und Nagelsmann bei Leipzig zusammen, bevor es den Trainer nach München zog.

Doch nicht nur die Verbindung mit dem Bundestrainer macht es für den 26-Jährigen zu einem ganz besonderen Spiel. Neben dem Trainer kennt der offensive Mittelfeldspieler noch weitere Spieler aus Deutschland, darunter Linksverteidiger David Raum: „Ich kenne sie gut, als Mannschaftskameraden oder als Rivalen.“

Dani Olmo (r.) erzielte ein Tor gegen Georgien

Olmo: „Das war nur ein Scherz“

Deswegen würde er aktuell von seinen Mitspielern immer wieder auf die deutsche Mannschaft angesprochen werden. Eine Geschichte aber widerlegte er sofort. DFB-Verteidiger Raum, hatte scherzhaft erzählt, dass er den Spanier vor dem direkten Duell in den sozialen Medien blockiert habe. „Das war nur ein Scherz. Wir haben ein gutes Verhältnis“, klärte Olmo auf.

Am Freitag könnte es aber zum direkten Duell zwischen Raum und Olmo kommen. Während der Deutsche bereits gegen Dänemark in der Startelf stand und wohl auch gegen Spanien wieder von Beginn an auf der Linksverteidiger-Position auflaufen wird, stand Olmo bisher nur im letzten Gruppenspiel gegen Albanien in der ersten Elf, wurde aber sowohl gegen Kroatien und Georgien für über eine halbe Stunde eingewechselt.

Im Achtelfinale gegen Georgier erzielte der technisch versierte Offensivmann sogar ein Tor. Grund genug für einen erneuten Startelf-Einsatz? „Das ist immer das Ziel. Als Fußballer will man immer spielen. Aber man muss sich immer einbringen, egal in welcher Situation“, so Olmo.