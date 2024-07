EM 2024: Oranje-Star verletzt raus - Wechsel verwundert Matthäus

Bitterer Rückschlag für die Niederlande: Im EM-Halbfinale gegen England musste Bondscoach Ronald Koeman bereits im ersten Durchgang verletzungsbedingt wechseln. In der 34. Minute saß plötzlich Offensivstar Memphis Depay in Höhe der Mittellinie auf dem Rasen und bat um Behandlung.

Matthäus von Umstellung nach Depay-Aus überrascht

Weghorst zur Pause eingewechselt

In der Halbzeitpause korrigierte Koeman jedoch erneut. Für Malen kam schließlich doch in Wout Weghorst ein klassischer Stürmer in die Partie.