EM 2024: Peinliche Verwechslung live im TV - Schweinsteiger lacht sich kaputt

Was war passiert? Die Münchener Fußball Arena hatte sich bereits geleert, die Oranje-Fans hatten eine erfolgreiche Vorstellung ihrer Mannschaft gesehen und begaben sich auf die Straßen Münchens, um den Sieg gegen Rumänien zu feiern. Bei der ARD hatten Schweinsteiger und Bommes die Partie noch einmal Revue passieren lassen, im Hintergrund waren im TV die leeren Tribünen des Stadions zu sehen, das Logo des FC Bayern München in dessen Heimspielstätte war klar erkennbar.

Bastian Schweinsteiger und Alexander Bommes in der Allianz Arena in München

ARD-Moderator unterläuft Verwechslung

Peinlich berührt erklärte Bommes daraufhin, wie es zu der Verwechslung kam: „Stimmt ja, Köln war vor zwei Tagen.“ Dort hatte sich Spanien mit 4:1 gegen Georgien durchgesetzt und den Viertelfinal-Kracher mit Deutschland fixiert. „Ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Pause“, gestand der ARD-Moderator - und die wird er auch bekommen. Am Mittwoch und am Donnerstag stehen bei der EM zwei spielfreie Tage an, bis es am Freitag mit den Viertelfinals weitergeht.