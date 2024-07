EN-Viertelfinale? Schweinsteiger im TV ahnungslos!

Schweinsteiger: Schweiz besiegt England

Für den ehemaligen Nationalspieler steht damit auch fest: Die Schweizer werden ihr Viertelfinale am Samstag gegen England gewinnen und damit Bellingham und Co. aus dem Turnier befördern. Die Engländer hatten sich am Sonntag gegen die Slowakei erst nach einem Tor von Harry Kane in der Verlängerung mit 2:1 durchgesetzt. Zuvor hatte Jude Bellingham die erschreckend schwach spielenden Three Lions erst in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit mit einem Traumtor in die Verlängerung gerettet.