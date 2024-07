EM 2024: Rumänien hinterlässt besonderes Abschiedsgeschenk in München

Das Achtelfinale der Europameisterschaft ist durch, acht weitere Teams sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden und treten nun die Heimreise an. Die Nationalmannschaft aus Rumänien, die am Dienstag mit 0:3 gegen die Niederlande verloren hat , sorgte aber noch mit einer Aktion für viel Lob. Zudem schickten sie eine emotionale Nachricht nach Deutschland.

„Die UEFA Euro 2024 war für uns alle eines der wichtigsten Fußballerlebnisse bisher und wir sind sehr froh, dass die Bühne, auf der sie stattfand, Deutschland war“, stand auf einem Zettel, der in der Kabine in München hinterlassen wurde.

EM 2024: Rumänien hinterlässt Kabine blitzsauber

Rumänien verabschiedete sich nach ihrem EM-Aus mit einem emotionalen Brief

In den sozialen Medien gab es anschließend viel Lob für die Aktion: „Wow. Dieser Brief bringt es auf den Punkt. Genau das ist es, was immer im Vordergrund stehen sollte“, schrieb ein User. Ein anderer lobte: „Es kostet 0 €, Anstand und Klasse zu haben. Ehrenmänner.“