EM 2024: Southgate raus? "Klopp kann mit Sicherheit weiterhelfen"

Schon wieder eine bittere Niederlage im EM-Finale , davor schon deutliche Kritik an den spielerischen Auftritten - was wird nach der Endspiel-Qual gegen Spanien bei der EM jetzt aus Nationaltrainer Gareth Southgate?

Fans träumen von Klopp

Die Three Lions erreichten zum zweiten Mal in Folge das EM-Endspiel, verloren allerdings nach dem Elfer-Drama vor drei Jahren gegen Italien jetzt auch in Berlin gegen Spanien (1:2). England ist damit das erste Team, das zwei EM-Finals in Folge verliert.