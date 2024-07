EM 2024: Spanien-Star wieder der Buhmann - "Absoluter Quatsch"

Das umstrittene Handspiel im Viertelfinale gegen Deutschland hängt Marc Cucurella weiter nach. Auch beim Finale gegen England in Berlin erntet der spanische Linksverteidiger eindeutige Reaktionen von den Rängen.

Beim Endspiel hielten sich die Reaktionen vor dem Spiel noch in Grenzen, als der Ball dann aber rollte, schallten erneut lautstarke Unmutsbekundungen durchs weite Rund, wann immer der Chelsea-Profi an den Ball kam.

Cucurella-Pfiffe „absoluter Quatsch“

„Absoluter Quatsch und unangebracht“, urteilte MagentaTV -Kommentator Wolff-Christoph Fuss, „weil das Absicht unterstellt, und das war es bei dem Handspiel ganz sicher nicht. Das Einzige, was man Cucurella vorwerfen kann, ist, dass er mit zwei Armen und zwei Händen ins Spiel gegen die deutsche Mannschaft gegangen ist.“

Zur Erinnerung: Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor entschied damals, dass es sich nicht um eine strafbare Aktion gehandelt hatte und ließ weiterlaufen, in der 119. Minute erzielte schließlich Mikel Merino den Siegtreffer zum 2:1 für die Iberer, das den Einzug ins Halbfinale und das Aus der deutschen Mannschaft bedeutete.

Die spanischen Fans beim Finale, die in Berlin gegenüber den englischen Anhängern klar in der Unterzahl waren, konterten die Pfiffe auf ihre eigene Weise: Mit lautstarken „Cucurella, Cucurella“-Sprechchören stärkten sie ihrem Spieler schon in der Anfangsphase den Rücken.