EM 2024: Frankreich mit spielerischem Armutszeugnis - Zidane lauert

Halbfinale erreicht, mehr aber auch nicht. So lautet die Bilanz der französischen Nationalmannschaft bei dieser EM in Deutschland. Hier liegt eindeutig die Grenze der Spiel-Philosophie von Didier Deschamps, denn was die Mitspieler um Kylian Mbappé in den vergangenen Wochen rein spielerisch geboten haben, war ein Armutszeugnis. Abgesehen von der ersten Viertelstunde gegen Spanien in der Münchner Arena haben sich die Fans stets gelangweilt.