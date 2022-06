Zinèdine Zidane: Frankreich-Coach? "Natürlich will ich das" - Legende über Trainer-Jobs, England, PSG, Benzema und seine kuriose Nummer 5

Und weiter: „Diese Zahl hat mir sehr viel gegeben. Denn ich war fünf Jahre bei Juve, fünf Jahre bei Real. In meinem Leben gibt es unglaubliche Dinge mit dieser Zahl. Ich war an fünf Champions-League-Titeln beteiligt, die Madrid gewonnen hat. Wenn ich in ein Hotel gehe, gewinne ich, wenn ich im fünften Stock wohne. Es gibt besondere Dinge“, so der dreimalige Weltfußballer (1998, 2000 und 2003).