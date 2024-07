EM 2024: Wirbel nach Extremisten-Gruß von Türkei-Held Demiral

Was war passiert? Der türkische Nationalspieler hatte nach seinem zweiten Treffer im Leipziger Stadion mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß geformt, ein Handzeichen und Symbol der „Grauen Wölfe“.

Unter der Bezeichnung „Graue Wölfe“ werden die Anhänger der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ genannt, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

In Österreich ist das Zeichen der „Grauen Wölfe“ sowie der Wolfsgruß seit März 2019 verboten, auch in Deutschland wird ein Verbot seit Jahren diskutiert.

Demiral war beim Coup gegen Österreich zunächst nach bereits 57 Sekunden das schnellste Tor in der K.-o.-Runde einer EM gelungen, dazu hatte der 26-Jährige auch den Siegtreffer in der 59. Minute erzielt.

In der Vergangenheit war der bei Al-Ahli in Saudi-Arabien spielende Routinier ebenso mit Jubelgesten auffällig geworden, hatte 2019 mehrere Treffer seiner Nationalmannschaft mit dem Militärgruß gefeiert.

Die Türkei um Trainer Vincenzo Montella, die erstmals seit 2008 wieder in der Runde der letzten acht Teams steht, spielt am Samstag in Berlin gegen die Niederlande um den Einzug ins EM-Halbfinale.