EM 2024: Wirbel um bizarre Lehmann-Aussagen

„Heutzutage muss man ja vorsichtig sein, weil vielleicht fühlt er sich ja heute auch als Frau oder so. Man muss ja sehr tolerant sein“, sagte Lehmann während eines abermals kuriosen Auftritts bei Welt TV, als er auf die neue Frisur von Andrich angesprochen wurde. Für den 54-Jährigen sei dies „zu viel“. Er fragte: „Was will er uns damit zeigen? Hat er irgendwie Persönlichkeitsprobleme, dass er so auffallen muss?“