EM 2024: Wirbel um Lehmann-Aussagen! Kroos wird deutlich

„Wir haben eine etwas andere Meinung. Es ist nicht wahr, was er sagt“, konterte der langjährige Mittelfeldregisseur von Real Madrid, der zuletzt zehn Jahre bei den Königlichen spielte und nach der EM seine aktive Karriere beenden wird, am Mittwoch auf einer DFB-Pressekonferenz .

Wirbel um Lehmanns Aussagen in Spanien

Lehmanns Worte sorgten für großen Wirbel in Spanien, bei der Printausgabe der Marca am Mittwoch waren die Aussagen sogar das Titelthema.

Lehmann hatte mit Blick auf das Viertelfinale am Freitag den Spaniern Nachteile in puncto Körpergröße und Erfahrung attestiert. „Sie sind eigentlich von der Qualität her vielleicht sogar einen Tick besser als wir. Aber sie sind in der Körpergröße zu klein und sie sind sehr unerfahren“, sagte Lehmann bei Welt-TV. „Das ist eigentlich eine Jugendmannschaft teilweise, weil sie vorn zwei Stürmer haben, die extrem jung sind.“