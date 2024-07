EM 2024: Wirbel um Mbappé-Trikottausch!

Frankreich-Superstar Kylian Mbappé tauscht offenbar schon in der Halbzeit des EM-Halbfinales sein Trikot mit einem Spanier - im Netz kommt das nicht gut an.

Als beim furiosen EM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (1:2) in der Halbzeitpause Durchschnaufen angesagt war, zog sich Kylian Mbappé mit einer kuriosen Aktion den Zorn der Fans zu.

Der Superstar der Équipe Tricolore tauschte offenbar schon auf dem Weg in die Kabine sein Trikot, beim Erklimmen der Stufen in der Münchner Arena hatte der oberkörperfreie Mbappé bereits ein spanisches Trikot in der Hand.