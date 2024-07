EM 2024: Wundertor schockt Frankreich! Spanien im Finale

Lamine Yamal (21.) und Dani Olmo (25.) erzielten die Tore für die Spanier. Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani hatte die Franzosen auf Vorarbeit von Superstar Kylian Mbappé , der seit seinem Nasenbruch erstmals ohne Maske auflief, zuvor in Führung gebracht (8.).

Im Finale von Berlin trifft Spanien auf England oder die Niederlande, die sich am Mittwoch im zweiten Halbfinale messen. Die Spanier hatten das DFB-Team im Viertelfinale in einem Verlängerungs-Krimi ausgeschaltet. Frankreich bezwang die Portugiesen im Elfmeterschießen.

Yamal mit Wundertor

Cucurella ausgebuht

Viel war im Vorfeld über die verschiedenen Ansätze der beiden erfolgreichsten Mannschaften des Jahrtausends diskutiert worden. Während die Spanier mit ihrer unbändigen Spielfreude die Menschen begeistert hatten, stand das stark besetzte Frankreich wegen ihres pragmatischen Ansatzes und der lahmenden Offensive um Superstar Mbappé in der Kritik.

Mbappé bereitet Tor vor

Bei einem Konter verteidigte der 38 Jahre alte Jesús Navas, der den rotgesperrten Dani Carvajal in der Startelf ersetzte, zu halbherzig gegen den diesmal maskenlosen Mbappé. Dessen Flanke verwertete Kolo Muani am langen Pfosten per Kopf. Die Spanier wirkten zunächst verunsichert - bis die individuelle Brillanz von Yamal die Rote Furie wieder zum Leben erweckte.