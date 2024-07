EM 2024: Worte von Spaniens Kapitän lassen tief blicken - Stimmen zum Finale

von SPORT1 15.07.2024 • 01:08 Uhr Spanien ist Europameister und zwingt England nach einem Herzschlagfinale in die Knie. Partystimmung bei den Spaniern, pure Enttäuschung bei den Three Lions und ein nachdenklicher Álvaro Morata. SPORT1 hat die Stimmen zum Spiel.

Spanien ist Rekord-Europameister! Die Furia Roja gewann das Finale im Berliner Olympiastadion gegen England mit 2:1 (0:0). Der Last-Minute-Treffer von Mikel Oyarzabal (86.) brachte die Entscheidung und versetzte ganz Spanien in Ekstase.

Der Matchwinner selbst wollte sich nicht in den Himmel loben und hob stattdessen die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Der umstrittene Álvaro Morata wurde emotional - und bedankte sich bei einer Legende, ohne die er nicht an der EM teilgenommen hätte.

Mikel Oyarzabal: „Es ist toll, dass ich dieses Tor erzielt habe. Ich bin sehr froh, sehr stolz über diesen Triumph. Letztendlich war ich derjenige, der das Tor erzielt hat, aber wir alle waren es, die es erreicht haben. 45 Tage lang haben wir gekämpft. Wir sind eine große Familie, wir haben das erreicht.“

... ob er es schon glauben kann? „Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur meine Arbeit gemacht, ich habe das gemacht, was ich machen sollte. Ich habe dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben. Diese schwierigen Momente sind die wichtigsten. Das war großes Glück, dass ich dazu etwas beitragen konnte. Für mich ist es das Größte.“

„Das beste Geburtstagsgeschenk, das es gibt“

Lamine Yamal: „Ein Traum wird wahr, ich möchte unbedingt nach Spanien zurückkehren und mit den Fans feiern. Ich möchte auch mit meiner Familie feiern, das ist das beste Geburtstagsgeschenk, das es gibt.“

... über das Spiel: „Am Anfang war es natürlich sehr schwierig, es war alles sehr eng, aber wir haben es geschafft – unsere Mannschaft. Wir kämpfen einfach immer weiter.“

Álvaro Morata: „Wir danken all den Menschen, die an uns geglaubt haben, das haben wir vom ersten Moment an gespürt. Positive Botschaften führen zu positiven Dingen. Ich hoffe, sie sind stolz auf diese Nationalmannschaft. Ich habe zu Beginn der Europameisterschaft behauptet, dass wir viele großartige Spieler haben.“

... über die Kritik an seiner Person: „Ich möchte Andrés Iniesta grüßen, ohne ihn hätte ich nicht an dieser Euro teilgenommen, und auch Bojan (Krkic, Anm. d. Red.). Für meine Familie, aber auch für Andrés und Bojan, die daran schuld sind, dass ich bei der Europameisterschaft dabei bin. Als Spieler kannte ich sie schon, als Mensch auch Andrés, aber sie sind Menschen, die dir das Leben geben, ich erinnere mich jetzt an sie, es gibt immer ein Licht am Ende von allem.“

... über den Moment der Trophäenübergabe: „Ich habe an all die Momente gedacht, seit ich 14-15 Jahre alt war, als ich anfing, in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich kann nur allen danken, meinen Mannschaftskameraden, besonders denen, die uns geholfen haben, hierherzukommen.“

„In Berlin zu gewinnen ist der Gipfel“

Nico Williams: „Es ist wunderbar. Ich bin sehr froh, dass wir hier gewonnen haben. Es ist toll für unsere Eltern und unsere Fans, sie haben uns immer unterstützt. Sie haben es verdient.“

... über England: „Wir haben sehr viel gelitten, es war eine gute Mannschaft, die gegen uns gespielt hat. Wir mussten natürlich 100 Prozent geben.“

Dani Olmo: „Wir haben eine tolle Reise hingelegt, einen tollen Weg. Unsere Connection, die Freundschaft, die Beziehungen mit den Fans, mit allen Funktionären, das war ein hervorragendes Turnier.“

... über den Ausgleichstreffer: „Ich war absolut voller Zuversicht, während des gesamten Turniers. Das war doch verrückt. Du hast dir jedes Mal gedacht: ‚Wie wird das, wenn wir den Titel gewinnen?‘ Und jetzt haben wir ihn.“

... über das Turnier: „Ein super Turnier. Ein Turnier in Deutschland ist immer etwas Besonderes. Hier in Berlin zu gewinnen ist der Gipfel.“

Luis De la Fuente (Cheftrainer): „Ich könnte nicht glücklicher sein. Wenn ich die Fans sehe, die Spieler - heute war ein wunderbarer Tag. Meine Mannschaft hat verdient gewonnen, ich bin so stolz. Ich danke ganz Spanien für die Unterstützung, ich hoffe, das geht so weiter.“

.. über seine Ansprache: „Ich habe den Spielern gesagt, wir müssen jetzt wirklich kämpfen und sie sind die Besten der Welt.“

.. über das Erfolgsrezept: „Man kann sich immer verbessern. Das ist vielleicht unser Geheimnis. Wir möchten uns in Zukunft immer weiter verbessern und noch weitere Titel holen.“

Trainer Luis de la Fuente wurde von der gesamten Mannschaft abgefeiert

England

Harry Kane: „Es war ein schwieriges Spiel. Es ist schwer, es in Worte zu fassen, wie wir uns gerade fühlen. Wir hatten das Gefühl, dass wir das Momentum auf unserer Seite haben. Wenn die Chance kommt, musst du sie ergreifen. Das wird uns lange nachhängen. Wir hätten verdammt gerne auch für Southgate gewonnen.“

... über den verpassten Coup: „So ist das Finale. Es ist nicht leicht, in diese Endspiele zu kommen. Du musst es dir nehmen, wenn es so kommt, und wir haben es wieder nicht gemacht. Das wird eine ganze Zeit lang wehtun.“

Gareth Southgate (Cheftrainer): „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, sie haben alles gegeben in diesem Turnier. Wir haben heute nicht gut genug gespielt, um den Sieg zu verdienen. Spanien war einfach besser, sie haben verdient gewonnen.“

... über die verpassten Chancen: „Wir hatten nicht viele Torchancen im Spiel, am Ende haben wir einige Fehler gemacht, das macht den Unterschied.“

... über die Unterstützung der Fans: „Wunderbar. Ich denke, wir haben ihnen trotzdem einige schöne Abende beschert. Deswegen sind wir sehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben.“

Experten

Bastian Schweinsteiger (ARD)

... über die Three Lions: „So schlecht waren die Turniere nicht. Ich als Deutscher würde mir wünschen, dass wir die gleichen Statistiken hätten bei den letzten Turnieren. Die Entwicklung geht doch in die richtige Richtung oder sehe ich das falsch?“

... über Harry Kane: „Du musst ja auch eine Alternative haben. Ollie Watkins spielt bei Aston Villa, Toney … Das ist jetzt nicht das Niveau von Harry Kane. Sag mir noch zwei englische Mittelstürmer, die die Qualität haben von Harry Kane. Das ist nicht so einfach, jemanden zu finden. Er ist auch der Kapitän. Du kannst jetzt natürlich sagen, ich säg‘ den ab und nehme jemand anderes als Kapitän, aber ist das die feine englische Art?“

Almuth Schult (ARD)

... ob es die Spanier verdient haben? „Auf jeden Fall verdient, vor allem in der zweiten Halbzeit. Sie sind ja sofort mit Schwung rausgekommen, in der 47. Minute ging‘s los. Dann war auch das Chancenplus einfach auf der spanischen Seite. Die Engländer hatten zwar die Möglichkeit, noch einen Lucky Punch zu setzen, gerade auch in der 90. Mit den drei Kopfbällen am Stück. Es ist verdient.“