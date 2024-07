EM-Finale 2024: Kobbie Mainoo ist England-Hoffnung gegen Spanien

Die englische Nationalmannschaft will gegen Spanien den ersten Titel seit 60 Jahren holen. Wird Kobbie Mainoo im EM-Finale zum entscheidenden Faktor für Englands Titeltraum?

Die englische Nationalmannschaft will gegen Spanien den ersten Titel seit 60 Jahren holen. Wird Kobbie Mainoo im EM-Finale zum entscheidenden Faktor für Englands Titeltraum?

England greift am Sonntag nach dem ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 - und das, obwohl der Vize-Europameister auf dem Weg ins Finale nur selten überzeugte.

Hat Southgate seinen Phillips-Ersatz gefunden?

Die Daily Mail sprach von einer „bizarren Aussage“, da Phillips in der vergangenen Saison nur zwölf durchwachsene Spiele für West Ham United absolviert hatte. Doch Southgate hat nicht ganz Unrecht: Ein Taktgeber im Mittelfeld, der das Spiel in den richtigen Momenten mit progressiven Pässen beschleunigt, fehlte der Mannschaft wirklich.

Wie solche Spielertypen ihre Mannschaften prägen können, zeigten Profis wie Toni Kroos oder Rodri bei der EM. Was England zunächst fehlte, wusste Mainoo im Turnierverlauf immer mehr zu erfüllen - und damit der offensiven Planlosigkeit entgegenzutreten.

Ein strahlender Stern im englischen Mittelfeld

Grund: Inmitten der Kritik und Zweifel hat sich der Youngster als das Herz und die Seele des englischen Spiels herauskristallisiert. Der junge Mittelfeldspieler von Manchester United, der erst im März dieses Jahres sein Debüt für die Nationalmannschaft gefeiert hatte, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Teil des Teams.

Der Weg ins Finale war dabei alles andere als einfach. Nach holprigen Auftritten in der Gruppenphase fand die Mannschaft auch ab dem Achtelfinale nur langsam zu ihrer Form, musste gegen die Slowakei bis in die Nachspielzeit zittern, ehe Jude Bellingham eine ganze Nation erlöste. Bei der Stabilisierung des Mittelfelds spielte Mainoo jedoch die entscheidende Rolle.

Mainoo mit offensiven Akzenten

Ab der K.o.-Runde stand der 19-Jährige immer in der Startelf, prägte so das Geschehen im Mittelfeld. Mit seinen präzisen Pässen und seiner Fähigkeit, das Spiel zu gestalten, hat er großen Anteil am Erfolg der Mannschaft. Vor allem im Halbfinale gegen die Niederlande zeigte Mainoo eine Reife und Spielintelligenz, die weit über sein Alter hinausgeht.