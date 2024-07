Deutschland im EM-Kracher gegen Spanien nicht in pink!

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag in den weißen Heimtrikots, obwohl das DFB-Team als Auswärtsteam aufgeführt wird. Der DFB nennt die Gründe.

Am Freitag gilt‘s für die deutsche Nationalmannschaft! Das Team von Julian Nagelsmann kämpft in Stuttgart ( 18.00 Uhr im LIVETICKER ) im ersten Viertelfinale der EM gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale.

Und wie gegen die Dänen im Achtelfinale (2:0) wird das DFB-Team mit den weißen Heimtrikots auflaufen, obwohl Deutschland im offiziellen UEFA-Spielplan als Gastmannschaft gelistet ist. Das spräche eigentlich dafür, dass das Team um Toni Kroos und Co. mit den beliebten pink-lila Auswärtstrikots auflaufen müsste.

EM-Viertelfinale: DFB nennt Grund für weißes Heimtrikot

Warum das DFB-Team auf seinen pink-lila Trikots verzichtet, erklärte der DFB in der Bild. „Die UEFA schlägt demnach die Spielfarben für die Partien vor. Am Freitag können beide Teams mit der bevorzugten Option als ihrem Heimtrikot spielen. Falls es Unstimmigkeiten gäbe, würde die Heim-Mannschaft bevorzugt behandelt. Das war in diesem Fall aber nicht nötig.“