EM 2024: Historisch! Deutschland mit Rekord ins Achtelfinale

Deutschland steht als erster Achtelfinalist der EM 2024 fest. Mit einem Rekord wird auch Ungarn besiegt - so gut war das DFB-Team zuletzt bei der WM 2014.

Zweites EM-Spiel, zweiter Sieg für Deutschland ! Das DFB-Team hat mit einem 2:0 (1:0) gegen Ungarn bereits vorzeitig das Achtelfinal-Ticket gelöst . Jamal Musiala (22.) und Ilkay Gündogan (67.) schossen Deutschland in Gruppe A bereits in die nächste Runde.

Durch das 2:2 zwischen Kroatien und Albanien stand schon vorher fest, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann sicher zu den vier besten Gruppendritten gehören wird, da in den Gruppen B und C der Dritte nicht mehr auf sechs Punkte kommen kann.

Gündogan beschert Deutschland EM-Rekord

Sechs Treffer gab es bislang nur 2021, allerdings in drei Spielen. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz kann Deutschland seinen Rekord nun sogar noch ausbauen.

Sieben Vorrundentreffer gab es bei einem großen Turnier zuletzt 2014 - damals wurde das DFB-Team in Rio de Janeiro bekanntlich später Weltmeister.

Wirbel beim Tor von Musiala

Deutschlands Führungstreffer gegen Ungarn nach 22 Minuten war in der Entstehung wild: Kimmich spielte am Sechzehner quer zu Musiala, der für Gündogan durchsteckte. Orban war zwar schneller am Ball, wurde aber leicht gerempelt und kam zu Fall. Gündogan nahm wenige Meter vor der Grundlinie den Ball wieder auf und legte zurück zu Musiala, der unters Tordach einschoss.