EM: Dieser Spanier ist bester Spieler des Turniers

Der seit Samstag 17 Jahre alte Spanier war beim Turnier an vier Toren beteiligt und ist der Nachfolger seines Mannschaftskollegen Pedri, der den "Young Player of the Tournament Award" bei der EM 2021 erhalten hatte. Mittelfeldspieler Rodri, dem im Turnier ein Tor gelungen war, folgt derweil auf den italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma.