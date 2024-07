"Entfesselungskunst": Internationale Pressestimmen zum englischen Halbfinaleinzug

Im Mutterland des Fußballs herrscht Verblüffung über die plötzliche Elfmeterstärke. Auch Gareth Southgates Turnier-Bilanz wird honoriert. In der Schweiz stützt man ins „Tal der Tränen“. Die internationalen Pressestimmen.

England

Guardian: „Gareth Southgate darf weiterkämpfen, nach einem weiteren Akt englischer Entfesselungskunst. Es brauchte auch einen Moment der Katharsis für Bukayo Saka im Elfmeterschießen. Am Ende geht Englands merkwürdiger, unlogischer Lauf bei dieser EM trotz einer weiteren holprigen Leistung weiter.“

Sun: „Könige vom Punkt! Saka exorzierte den Geist seines Fehlschusses beim letzten EM-Finale. Und ohne seit der ersten Halbzeit des ersten Spiels wirklich überzeugt zu haben, steht England zum dritten Mal in vier Turnieren im Halbfinale.“

Schweiz

Blick: „Akanji stürzt die Nati ins Tal der Tränen. Nicht schon wieder! Wie 2021 scheitert die Nati auch in Deutschland im Viertelfinal. Wieder bringt das Penaltyschießen die Entscheidung. Mit dem besseren Ende für England.“

Neue Zürcher Zeitung: „Erneutes Schweizer EM-Aus im Penaltyschießen – und ausgerechnet Manuel Akanji verschießt. Zum dritten Mal in Serie platzen die EM-Träume der Schweizer am Elfmeterpunkt. Mit Manuel Akanji verschießt die prägende Schweizer Figur an diesem Turnier.“