EM 2024: England - Schweiz heute live im TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland steht das dritte Viertelfinale auf dem Plan. Das K.o.-Spiel zwischen England und der Schweiz wird auch im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Stream und Ticker.

Am Samstag (6. Juli) geht es bei der EM 2024 mit den letzten beiden Viertelfinal-Partien weiter. England kämpft in Düsseldorf ( 18.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen die Schweiz um den Einzug ins Halbfinale. Alle Infos rund um den Termin, Anstoß und die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Die Engländer qualifizierten sich zwar als Gruppensieger für das Achtelfinale, richtige EM-Euphorie konnte das Team um Jude Bellingham auf der Insel aber nicht entfachen. Im Achtelfinale gegen die Slowakei zitterten sich die Three Lions erst durch ein Fallrückzieher-Tor von Bellingham in die Verlängerung. Harry Kane erlöste England dann per Kopf und sorgte für den 2:1-Erfolg.