Gegen Spanien: DFB-Star von eigenen Fans ausgepfiffen

Florian Wirtz rettet die deutsche Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien zwar in der Schlussphase, doch vor dem Wiederanpfiff zur Verlängerung gibt es Pfiffe. Grund dafür ist die Einwechslung eines DFB-Stars.

Florian Wirtz rettet die deutsche Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien zwar in der Schlussphase, doch vor dem Wiederanpfiff zur Verlängerung gibt es Pfiffe. Grund dafür ist die Einwechslung eines DFB-Stars.

Achterbahnfahrt der Gefühle in Stuttgart: Florian Wirtz hat die DFB-Elf im EM-Viertelfinale in der 89. Minute in die Verlängerung gerettet. Doch kurz vor dem Ende der Verlängerung köpft Mikel Merino Spanien zum 2:1-Sieg. Vor der Verlängerung gab es jedoch Pfiffe- Grund dafür ist die Einwechslung eines DFB-Stars.