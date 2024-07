"Gutes, altes 4-4-2": Klinsmann gibt Southgate Taktik-Tipps

Wäre Jürgen Klinsmann englischer Nationaltrainer, er wüsste genau, was zu tun ist.

„Ich denke, England muss die Schweizer überraschen und etwas anderes ausprobieren“, schrieb der frühere Bundestrainer vor dem EM-Viertelfinale der bislang enttäuschenden „Three Lions“ gegen die Schweiz in einer Kolumne für die britische Boulevardzeitung The Sun. „Und das“, so Klinsmann, „könnte ein gutes, altes 4-4-2 sein.“