Jener Bellingham hatte die Three Lions mit einem Sensationstor kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit am Leben gehalten und die Verlängerung erzwungen. Ein Kopfballtreffer von Harry Kane zum 2:1-Sieg machte dann den Einzug ins Viertelfinale perfekt .

„Die Comeback-Könige. Jude Bellingham und Harry Kane retten die Three Lions vor der Schamesröte, nachdem die Turnierfavoriten nur EINE MINUTE vor dem peinlichen Ausscheiden standen“, schrieb die Daily Mail nach dem englischen Happy End .

England-Presse: „95 Minuten unerträglicher Peinlichkeit“

Ohne Can: DFB-Team nimmt Spanien-Vorbereitung auf

Ohne Can: DFB-Team nimmt Spanien-Vorbereitung auf

An ihm kommt keiner vorbei

An ihm kommt keiner vorbei

In den „95 Minuten unerträglicher Peinlichkeit“, wie es die Sun formulierte, war vom designierten Anführer wenig zu sehen. Bellinghams Versuche, das Spiel an sich zu reißen, scheiterten kläglich - bis zu seiner Tor-Explosion.

Bellingham erscheint bei EM ausgelaugt

Dass der Nationalspieler nicht mehr in der Gala-Form der abgelaufenen Saison ist, als er mit Real Madrid Meisterschaft und Champions League gewann, war schon in den Gruppenspielen zu sehen.

Der Superstar selbst gab in der YouTube-Show „Lions‘ Den“ einen Hinweis darauf, als er sich an die Anhänger der Three Lions wand: „Du ziehst zum Spielende definitiv auch Energie von den englischen Fans“, sagte er, ehe er verriet. „Ich habe das im letzten Spiel gespürt. Ich war komplett tot. Aber dann hörst du sie singen, sie rufen.“