Irre Kroos-Story zu Rüdiger: "Da beleidigt der mich erstmal durch"

Nach dem EM-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark schwärmen Toni und Felix Kroos von Antonio Rüdiger. In ihrem Podcast „Einfach mal Luppen“ sprechen sie sehr offen über ihre Begeisterung für das „Abwehrmonster“.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Einfach mal Luppen“ schwärmen Toni und Felix Kroos von Antonio Rüdiger und dessen außergewöhnlichen Fähigkeiten als Verteidiger. Toni Kroos, der seit zwei Jahren mit Rüdiger bei Real Madrid spielt, hebt dessen einzigartigen Charakter hervor.

„Ich bin ein Fan von: Lass die Leute so sein, wie sie sind. Und gerade so speziellere Typen, das ist er ja, selbst ernannt. Muss man machen lassen. Und ich finde, es ist viel damit erzählt, wenn du sagst, dass du mit diesem Spieler lieber selbst zusammenspielst, als gegen ihn. Und ich glaube, das trifft auf wenige so zu wie auf Toni“, sagte der deutsche Nationalspieler.