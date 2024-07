Kane verspricht: "Werden uns wie immer aufraffen"

Englands Starstürmer Harry Kane hat den Blick am Tag nach der bitteren EM-Finalpleite nach vorne gerichtet. „Letztlich haben wir unser Ziel verfehlt und müssen damit leben“, schrieb der Kapitän der Three Lions am Montag nach dem 1:2 (0:0) gegen Spanien in den Sozialen Medien. „Aber wir werden uns wie immer aufraffen, den Staub von uns abwischen und bereit sein, wieder im englischen Trikot zu kämpfen.“