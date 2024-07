Kramer lästert über England-Keeper

„Alter, der ist ein Zappelphilipp!

Nun hat der 33-Jährige sich bei den Three Lions auch noch Jordan Pickford zur Brust genommen. „Alter, der ist ein Zappelphilipp! Der macht mich richtig nervös! Ich weiß nicht, was der hat! Der ist 90 Minuten nur am Reden und Gestikulieren“, stichelte Kramer im „ Copa TS “-Podcast.

Dem pflichtete auch Moderator Tommi Schmitt bei und lästerte über den Torwart des FC Everton mit der stets nach hinten gegelten Frisur auf, indem er einen bemerkenswerten Vergleich hinzuzog: „Der ist wie so ein Mobber in einem britischen Film, der den Jungen vom Orchester in den Spind sperrt und dann sagt: ‚Gib‘ mir Dein Pausengeld!‘ Der sieht exakt so aus.“