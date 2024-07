"Eines Kapitäns unwürdig" - Legenden rechnen mit Superstar ab!

Vor dem EM-Halbfinal-Hit gegen Spanien wächst der Druck auf Kylian Mbappé. Gleich zwei Frankreich-Legenden üben harsche Kritik an dem Superstar. Selbst ein Mitspieler wird deutlich - auch zu Antoine Griezmann.

Vor dem EM-Halbfinal-Hit gegen Spanien wächst der Druck auf Kylian Mbappé. Gleich zwei Frankreich-Legenden üben harsche Kritik an dem Superstar. Selbst ein Mitspieler wird deutlich - auch zu Antoine Griezmann.

Kein eigenes Tor aus dem Spiel heraus erzielt (wie übrigens das gesamte Team), gerade mal ein Elfmeter-Treffer im letzten Gruppenspiel gegen Polen steht bei dem Superstar zu Buche - kein Wunder also, dass die Experten aus der Heimat mit dem WM-Torschützenkönig von 2022 hart ins Gericht gehen.

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler, mit Frankreich einst Welt- und Europameister, fügte an: „Dass er im Viertelfinale gegen Portugal (5:3 im Elfmeterschießen , Anm. d. Red.) erst in der Halbzeit der Verlängerung ausgewechselt wurde, war eigentlich viel zu spät. Er hätte spätestens nach einer Stunde raus müssen.“

Petit wird deutlich: Mbappé nicht auf der Höhe

Allerdings: „Schon bevor er die Maske tragen musste, war er nicht in Topform. In den vergangenen drei Monaten hat er nicht wirklich gut gespielt. Er hatte Probleme in Paris, dann wurde sein Wechsel zu Real Madrid offiziell.“