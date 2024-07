Nagelsmann hofft weiter auf Kapitän Gündogan

Julian Nagelsmann hofft auf eine Fortsetzung der Nationalmannschafts-Karriere seines Kapitäns Ilkay Gündogan. Nach dem bitteren EM-Aus habe er zwar "noch keine Signale bekommen", sagte der Bundestrainer im DFB-Camp in Herzogenaurach, aber "ich würde mich freuen, wenn er weitermacht".

Gündogan verließ das Quartier bei Partner adidas am Samstag als letzter Nationalspieler. Nagelsmann geht davon aus, dass der "stille Leader mit der großen Erfahrung, weiter zur Verfügung steht. Das soll Ilkay selber entscheiden und verkünden."

Der Bundestrainer will mit Blick auf die WM 2026 an seinem eingeschlagenen Weg festhalten. Man werde nur "Nuancen verändern, wenn alle weiter performen", erklärte Nagelsmann. Er sehe aber bei "keinem die Gefahr, dass er abfällt in den nächsten Jahren". Daher mache es keinen Sinn, "den ganzen Kader durchzuwürfeln".