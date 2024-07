EM 2024: Emre Can in der Startelf - Nagelsmann erklärt Überraschung

Julian Nagelsmann sorgt im Viertelfinal-Kracher der Heim-EM gegen Topfavorit Spanien (ab 21 Uhr im LIVETICKER ) für eine echte Überraschung. Der Bundestrainer ändert seine Schaltzentrale im Mittelfeld und ersetzt Robert Andrich durch Emre Can. Für den Dortmunder ist es der erste Einsatz im Turnier von Anfang an.

Bei MagentaTV erklärte er vor dem Anpfiff seine Entscheidung: „Emre ist einfach sehr, sehr schnell und hat auch die Fähigkeit, Abwehrspieler zu unterstützen. Und wir sind taktisch noch ein Stück weit variabler, weil er auch häufiger auch schon Dreierkette gespielt hat.“ Generell erhofft er sich mit den Personalentscheidungen in der Defensive, dass Spaniens Topscorer Fabián Ruiz eingegrenzt werden kann. „Er ist ein Schlüsselspieler, der immer wieder auf den linken Flügel kippt“, erklärt der Bundestrainer.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler vertraut dem Trainerteam bei der Entscheidung: „Emre ist der klassische Sechser, der auch eine enorme Geschwindigkeit mit sich bringt. Das hat er schon oft gezeigt in der Nationalmannschaft und auch bei Borussia Dortmund. Der kann sicher auch mal aushelfen, wenn es gegen die pfeilschnellen Außenstürmer der Spanier geht. Deshalb ist es eine gute Wahl, wohlüberlegt. Hoffentlich funktioniert‘s“, sagte er bei MagentaTV .

Sané erhält Vorzug vor Wirtz

Ansonsten hält Nagelsmann bis auf eine weitere Ausnahme an seiner Dänemark-Elf aus dem Achtelfinale (2:0) fest. In der Begegnung in Stuttgart muss Nico Schlotterbeck seinen Platz wie erwartet für Jonathan Tah räumen, der seine Gelbsperre abgesessen hat.