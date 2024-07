"Nah dran an der Unsterblichkeit": Erstaunliche Reaktionen zu Southgate

Englands Nationalspieler Jude Bellingham: „Ich möchte mich bei Gareth und seinen Mitarbeitern für die großartigen Erinnerungen während seiner Amtszeit bedanken. Aus der Sicht eines Fans, der Mitglied der Mannschaft geworden ist, war es eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die unserem Land wieder Hoffnung und Freude gebracht hat. Es war ein Privileg, von jemandem geführt zu werden, der so engagiert und leidenschaftlich ist. Gareth ist nicht nur mit Abstand einer der besten Trainer in der Geschichte der Nationalmannschaft, sondern auch ein unglaublicher Mensch. Ich danke dir für alles und wünsche dir alles Gute für das nächste Kapitel, Gaffer.“

Rice: „Es war ein Privileg“

Auch Prinz William reagiert auf Southgate-Aus

Ex-Nationalspieler und TV-Experte Jamie Carragher: „Für alle Beteiligten war es in den letzten acht Jahren eine tolle Zeit. Zwei Endspiele, ein Halbfinale und ein Viertelfinale in Gareth Southgates vier Turnieren sind schon eine harte Nuss!“

Prinz William: „Gareth, ich möchte Ihnen danken – nicht als Präsident der FA, sondern als England-Fan. Vielen Dank, dass Sie ein Team geschaffen haben, das im Jahr 2024 Schulter an Schulter mit den Besten der Welt steht. Vielen Dank, dass Sie unter größtem Druck und höchster Kontrolle Bescheidenheit, Mitgefühl und wahre Führungsqualitäten gezeigt haben. Und danke, dass Sie rundum eine Klasse für sich sind. Sie können unglaublich stolz auf das sein, was Sie erreicht haben.“

Mark Bullingham, Präsident des englischen Verbandes: „In den 25 Turnieren nach 1966, bevor Gareth das Kommando übernahm, hatten wir sieben K.o.-Spiele gewonnen. In seinen vier Turnieren haben wir neun gewonnen. In seinen acht Jahren hat er also mehr Spiele gewonnen, auf die es ankommt, als in den 50 Jahren zuvor.“