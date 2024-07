England-Aus für Southgate!

Dieser Paukenschlag hat sich angedeutet: Gareth Southgate ist nicht mehr Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft . Zwei Tage nach dem verlorenen EM -Finale der Three Lions gegen Spanien (1:2) veröffentlichte der englische Fußball-Verband FA ein Statement, in dem der 53-Jährige seinen sofortigen Rücktritt verkündete.

„Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer“, so der Routinier weiter, dessen Vertrag noch bis Ende des Jahres gültig war. Die FA hatte angekündigt, mit Southgate bis inklusive der WM 2026 verlängern zu wollen.