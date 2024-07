EM 2024: Dortmunder Innenstadt überfüllt - Ansätze von Panik durch Niederlande-Fanmarsch

Dortmund in Oranje getränkt: Die niederländischen Fußball-Fans haben vor dem Halbfinalkracher gegen England ihren Fanmarsch gestartet. Tausende Fans der Elftal haben sich am Nachmittag in Bewegung gesetzt und ziehen nun zum EM-Stadion. Dort treffen die Niederländer am Abend (21.00 Uhr im LIVETICKER) auf Vize-Europameister England.