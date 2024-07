EM 2024: Yamal kopiert sein eigenes Traumtor

Mit seinem spektakulären Treffer wurde Lamine Yamal jüngster Torschütze der EM-Geschichte. Beim 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich erzielte der Teenager mit nur 16 Jahren und 362 Tagen in der 21. Minute den Treffer zum 1:1. Yamal, der folgerichtig auch als „Man of the Match“ geehrt wurde, löst den Schweizer Johan Vonlanthen ab, der bei der EM 2004 im Alter von 18 Jahren und 141 Tagen getroffen hatte.