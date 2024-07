Ronaldo bestätigt: "Ohne Zweifel meine letzte EM"

„Es ist definitiv meine letzte Europameisterschaft, natürlich“, sagte der 39-Jährige im Anschluss an das 3:0 (0:0) nach Elfmeterschießen gegen Slowenien im portugiesischen Fernsehen.

Und fügte an: „Ich bin nicht emotional deswegen, sondern wegen allem, was der Fußball mit sich bringt, wegen der Begeisterung und der Zuneigung, die die Fans und meine Familie mir entgegenbringen. Es ist nicht so, dass ich den Fußball verlasse.“