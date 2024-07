EM 2024: Tränen-Drama um Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo verschießt einen Strafstoß in der Verlängerung gegen Slowenien. Anschließend ist der portugiesische Superstar nicht zu trösten, vergießt bittere Tränen.

Elfer-Drama um Cristiano Ronaldo: Der portugiesische Superstar verschoss in der Verlängerung des EM-Achtelfinals gegen Slowenien einen Strafstoß - und vergoss anschließend bittere Tränen.

Schiedsrichter Daniele Orsato hatte nach einem strittigen Foul des Slowenen Vanja Drkusic an Diogo Jota beim Stand von 0:0 auf Strafstoß entschieden (103.). Ronaldo trat an - doch scheiterte an Keeper Jan Oblak, der den Ball aus dem aus seiner Sicht linken Eck fischte.