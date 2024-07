Spaniens EM-Retter: Hätte Olmo im Finale Rot sehen müssen?

Dani Olmo hat am EM-Sieg der Spanier mit einer späten Rettungstat entscheidenden Anteil - aber hätte er überhaupt noch auf dem Platz stehen dürfen?

In der 30. Minute hatte Olmo nach einem heftigen Foul an Declan Rice die Gelbe Karte gesehen. Der spanische EM-Star, der beim FC Bayern auf dem Zettel stehen soll, versuchte den aufspringenden Ball an dem englischen Mittelfeldspieler Declan Rice vorbeizulegen - und traf mit dem Fuß statt des Spielgeräts den Oberkörper des Arsenal-Profis.