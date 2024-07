Jubel-Eklat: Türkei kritisiert Faeser-Aussagen als "fremdenfeindlich"

Das türkische Außenministerium hat mit deutlichen Worten auf die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser geübte Kritik bezüglich des Wolfsgruß-Jubels von Merih Demiral geantwortet. „Die Reaktionen der deutschen Behörden auf Herrn Demiral sind selbst fremdenfeindlich“, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit. Der deutsche Inlandsgeheimdienst habe in seinem Bericht betont, dass „nicht jeder, der das graue Wolfszeichen macht, als rechtsextremer bezeichnet werden kann“.

Man verurteile "die politisch motivierten Reaktionen auf die Verwendung eines historischen und kulturellen Symbols in einer Weise, die niemanden während der Feier bei einer Sportveranstaltung anspricht", hieß es weiter. Wie eine diplomatische Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte, habe Ankara noch am Mittwoch den deutschen Botschafter vorgeladen.

Faeser mit deutlichen Worten zum Jubel-Eklat

In Folge dessen hatte Faeser scharfe Kritik an dem Jubel geübt. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, schrieb die SPD-Politikerin bei X. Die EM „als Plattform für Rassismus“ zu nutzen, sei „völlig inakzeptabel“. Die Sicherheitsbehörden hätten „türkische Rechtsextremisten in Deutschland fest im Blick“. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat bereits eine Untersuchung eingeleitet.