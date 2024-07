EM 2024: Jubel-Eklat um Türkei-Held! UEFA reagiert

Die Ethik- und Disziplinarinspektion des Verbands gab am Mittwochmorgen in einem Statement bekannt, eine Untersuchung des Vorfalls „in Bezug auf das mutmaßlich unangemessene Verhalten des Spielers Merih Demiral “ einzuleiten.

Dazu übte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittwoch scharfe Kritik und setzte den Verband mit der Deutlichkeit ihrer öffentlichen Wortmeldung zugleich auch unter Handlungsdruck. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, schrieb die SPD-Politikerin bei X. Die EM „als Plattform für Rassismus“ zu nutzen, sei „völlig inakzeptabel“. Die Sicherheitsbehörden hätten „türkische Rechtsextremisten in Deutschland fest im Blick“.