Zirzkee-Einwechslung erzürnt van Dijk bei EM-Viertelfinale der Niederlande

Als Memphis Depay und Xavi Simons in der 86. Minute beim Stand von 2:1 vom Platz beordert wurden, gestikulierte der Abwehrchef in Richtung Oranje-Bank. Koeman gestikulierte zurück und schrie Anweisung in Richtung van Dijk. Auch der irritiert dreinschauende Depay blickte in Richtung Verteidiger.