EM 2024: Niederlande - Türkei heute live im TV, Stream und Ticker

Am Samstag (6. Juli) geht es bei der EM 2024 mit den letzten beiden Viertelfinal-Partien weiter. Im letzten K.o.-Duell kämpfen die Niederlande in Berlin ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen die Türkei um den Einzug ins Halbfinale. Alle Infos rund um den Termin, Anstoß und die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Die Niederländer präsentierten sich in ihrem Achtelfinal-Match gegen Rumänien in starker Form und schickten den Sieger der Gruppe E mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg auf die Heimreise. Cody Gakpo und der Dortmunder Donyell Malen machten in einer einseitigen Partie den Unterschied aus.