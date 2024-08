EM-Liebling eröffnet Wacken-Festival mit dem Saxophon

Seit der EM im Sommer ist der „Typ mit dem Saxophon“ in aller Munde. Nun stürmt André Schnura auch die Festival-Bühnen dieser Republik.

Seit der EM im Sommer ist der „Typ mit dem Saxophon“ in aller Munde. Nun stürmt André Schnura auch die Festival-Bühnen dieser Republik.

Seit der Fußball-EM kennt jeder Fußball-Fan André Schnura . Der „Typ mit dem Saxophon“ begeisterte die Fans auf den Fan-Meilen in ganz Deutschland, heizte die Stimmung mit seinen Songs an.

Am Mittwoch lernten den gekündigten Musiklehrer nun auch die Heavy-Metal-Fans hautnah kennen. Beim größten Heavy-Metal-Festivals der Welt eröffnete Schnura gemeinsam mit den Firefighters das legendäre Wacken Open Air.

Wacken: Firefighters eröffnen mit Schnura das Festival

Ein Konzert der Firefighters, auch bekannt als „Wacken Firefighters“, zur Eröffnung des Heavy-Metal-Festivals ist Tradition. Jedes Jahr spielt die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Wacken zum Einstand einige Lieder. So auch in diesem Jahr bei der 33. Ausgabe der weltberühmten Veranstaltung.

Unter dem Jubel tausender Musikfans überraschten die Firefighters mit ihrem Special Guest Schnura. Gemeinsam mit der Kapelle stimmte er Songs wie „Seven Nation Army“ von The White Stripes oder den Klassiker „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams (50) an.