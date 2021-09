Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp in Antwerpen von Böller getroffen

„Kevin Trapp geht es so weit gut“, sagte Eintracht Coach Oliver Glasner. „Ich kam ein bisschen später aus der Kabine und habe die Szene fast übersehen. Dann liegt Kevin auf dem Boden. Zum Glück ist ihm nichts passiert. So etwas hat im Fußball nichts zu suchen. Wenn man in einem Shoppingcenter Böller auf andere Personen wirft, dann wird man abgeführt. Das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, egal wann es passiert und wer es macht.“