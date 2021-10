Europa League: Ioannis Amanatidis spricht über Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner

Amanatidis: Die Eintracht hat in den letzten zwei bis drei Jahren ihre Topspieler abgegeben: Ante Rebic, Sébastien Haller, Luka Jovic und André Silva. Die Offensivspieler haben sich in den Fokus größerer Vereine gespielt und sind gewechselt. So läuft das Geschäft. Wenn die Spiel-Entscheider permanent weggekauft zu werden, dann lässt sich das nicht immer verkraften. Jeder Verein sucht nach den größten Talenten und will dafür wenig Geld ausgeben. Bei der Eintracht ging dieses Modell in den vergangenen Jahren gut. Aber jetzt stehen sie wieder vor einem Neuanfang, weil sie erneut reihenweise neue Spieler geholt haben. Es ist nicht so einfach, einzelne Spieler zu integrieren - vor allem dann, wenn sie die Bundesliga nicht kennen. Aber ich sehe noch einen wichtigeren Grund...