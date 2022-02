Borussia Dortmund: Stimmen von Marco Rose und Mats Hummels nach 2:2 in Glasgow

... über die bisherige Saison des BVB: „Wir sind in den Pokalwettbewerben in dieser Saison sehr schwach unterwegs, sind unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Das ist sehr enttäuschend - und das sind die Wettbewerbe, die uns immer wieder den Stecker ziehen, weil es das ist, was hängen bleibt. Unsere sehr anständige Bundesligasaison kommt in der Wahrnehmung irgendwann – und das irgendwo auch zurecht, weil es die Wettbewerbe sind, in denen man Renommee gewinnen kann. Dort waren wir in dieser Saison einfach schwach, das ist klar.“