Europa League: BVB in der Einzelkritik - Note 5 auch für Hummels und Reus, Brandt patzt inakzeptabel

JUDE BELLINGHAM: Völlig zurecht twitterte Jadon Sancho während des Spiels: „Jude Bellingham, what a player!“ Der 18 Jahre alte Engländer zeigte als einer der wenigen BVB-Spieler die von Zorc geforderten Eier. Er hatte die erste Chance des Spiels (an den Pfosten/4.) und erzielte den wichtigen 1:1-Ausgleich (31.) Er trieb an, motivierte seine Mitspieler und pushte die mitgereisten Fans. „Ich lasse nicht zu, dass irgendeiner in der Kabine aufgibt!“, hatte er gesagt. Er alleine konnte das blamable Aus aber nicht abwenden. Auch Bellingham baute allerdings nach der Pause ab und zeigte sich sichtlich unzufrieden mit den Mitspielern, was für negative Stimmung sorgte. SPORT1-NOTE: 2,5