Europa League: Die Pressestimmen zum Debakel des BVB gegen die Glasgow Rangers

The Scotsman: „Wilde Rangers randalierten in Dortmund, um eines ihrer größten Ergebnisse aller Zeiten einzufahren. Die Rangers haben in letzter Zeit viele gute Ergebnisse in der Europa League erzielt, aber keines von ihnen übertrifft dieses, einen atemberaubenden 4:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Ein Sieg, der in ganz Europa für Aufsehen sorgen wird. Dortmund, Zweiter in der Bundesliga und normalerweise in der Champions League zu finden, wurde von den Rangers mit einer souveränen Leistung vom Platz gefegt - der besten unter Giovanni van Bronckhorst, seit er im November letzten Jahres zum Verein kam.“