Europa League: FC Barcelona mit Remis gegen SSC Neapel

Das Team von Xavi zeigte insgesamt eine gute Leistung. Jedoch war es der Gast aus Neapel, der mit seinem ersten Torschuss in der 29 Minute durch den Polen Piotr Zieliński in Führung ging. Diese Führung konterte Barcas Neuzugang Ferran Torres per Handelfmeter in der 59. Minute.