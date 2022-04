Eintracht-Debakel soll sich nicht wiederholen: FC Barcelona zieht Konsequenzen

„Wir haben keine Wahl. Wir wollen nicht, dass so etwas in diesem Stadion noch einmal passiert“, sagte Barcas Präsident Joan Laporta am Freitag. Die Frankfurt-Anhänger hatten das Rückspiel im Barca-Stadion praktisch zum Heimspiel gemacht. Während der Partie verließen einige spanische Zuschauer zwischenzeitlich gar ihre Sitze, aus Protest gegen die schiere Zahl der deutschen Besucher.