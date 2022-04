Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode vor dem Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona

Rode: Die Partie gegen Barcelona ist auf jeden Fall eines der größten Spiele der Eintracht-Historie. Aber wir hatten auch andere große Spiele. Die Jungs, die vor drei Jahren an der Stamford Bridge gegen Chelsea dabei waren, schwärmen heute noch davon. Damals sind wir ganz knapp am Endspiel vorbeigeschrammt. So ein Halbfinale ist noch eine Stufe höher als ein Viertelfinale. Aber natürlich hat der Verein FC Barcelona noch mehr Glamour. Aber auch gegen diesen Gegner wollen wir eine Runde weiterkommen.